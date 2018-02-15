ارتفاع الناتج الصناعي لليابان بأكثر من التقديرات الأولية

المواطن- واس

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الخميس، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال ديسمبر الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي سجل نموًا بمعدل 9ر2% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 7ر2% فقط.

وكان معدل نمو الناتج الصناعي في اليابان خلال نوفمبر الماضي 5ر0% فقط. كما زاد معدل التسليمات في القطاع الصناعي الياباني بنسبة 9ر2% خلال ديسمبر الماضي وليس بنسبة 7ر2%، وفقًا للتقديرات الأولية. في الوقت نفسه تراجع المخزون الصناعي بنسبة 3ر0% وهو ما يقل عن التقديرات الأولية التي كانت 4ر0%. وبلغ معدل النمو السنوي للناتج الصناعي خلال ديسمبر الماضي 1ر2% مقابل 3% سنويًا في نوفمبر الماضي.







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