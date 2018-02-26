ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا إلى 5.6 مليارات دولار

المواطن- واس

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية العام الماضي إلى 5 مليارات و618 مليون دولار بزيادة قدرها 13% عن عام 2016، حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار.

وأوضح أن الاستثمارات الأميركية في مصر تبلغ حاليًّا 2.4 مليار دولار في 1222 مشروعًا تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأميركية في مصر تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الأميركية المباشرة في القارة الإفريقية و46.2% من الاستثمارات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.







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