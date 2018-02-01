ارتفاع عدد مخالفي المرور في الخدمة الاجتماعية بمستشفى الظهران إلى 412

المواطن ـ الظهران:

استقبل مستشفى الظهران، 412 مخالفًا، تمّت إحالتهم من طرف مرور الشرقية، لتنفيذ برنامج الخدمة الاجتماعية، عبر مساعدة مُقعدَي الحوادث المرورية.

وأشار الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الخميس 1 شباط/فبراير الجاري، إلى أنَّ “مدير المنطقة الشرقية أحال منذ بداية عام 1493هـ، 412 مخالفًا إلى مستشفى الظهران؛ للالتحاق ببرنامج تقديم المساعدة لمُقعَدي الحوادث المرورية”.

وأوضح المرور السعودي أنَّ “هذا الإجراء كان له أثر إيجابي في تعديل سلوك المخالفين، وزيادة وعيهم المروري”.







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