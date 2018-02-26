استبعاد فهد المولد من قائمة مباراة ليفانتي وريال بيتيس

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي الإسباني، خوان رامون لوبيز، استبعاد نجم المنتخب السعودي فهد المولد، من القائمة النهائية لمباراة ريال بيتيس التي ستُقام، مساء اليوم الاثنين.

وضم خوان رامون لوبيز، السعودي الدولي فهد المولد لقائمة مباراة ليفانتي وريال بيتيس المبدئية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يستبعده من القائمة النهائية، وذلك وفقًا لحساب ليفانتي الرسمي على “تويتر”.

ونشر حساب نادي ليفانتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، القائمة النهائية لمباراة ريال بيتيس وخلت من اسم نجم المنتخب السعودي فهد المولد، الأمر الذي ينتظر ظهوره الأول في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنتظر جماهير كرة القدم السعودية الظهور الأول للنجم فهد المولد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي الإسباني، حيث أن نجم الأخضر انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي نظيره ريال بيتيس مساء اليوم الاثنين، على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، ويأمل زملاء فهد المولد في تحقيق الفوز باللقاء، أملًا في تحسين موقع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 20 نقطة، فيما يقع فريق ريال بيتيس في المرتبة الحادية عشر برصيد 33 نقطة.







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