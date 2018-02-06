استحداث كلية للهندسة في جامعة نورة

المواطن - الرياض

صدرت موافقة ملكية كريمة على استحداث كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: صدور موافقة المقام السامي الكريم على استحداث كلية للهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وذلك للحاجة لتأهيل الطالبات في التخصصات الأكثر احتياجاً في سوق العمل.

والمعروف أن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تقع في مدينة الرياض وتم افتتاحها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – وتعتبر أول جامعة في المملكة خاصة للبنات.

تم تغيير اسمها من جامعة الرياض للبنات لتصبح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات.

وتستوعب الجامعة حوالي 60 ألف طالبة مما يشكل أكثر من 60% من خريجات الثانوية.

وتم انتقال الجامعة إلى مقرها الدائم بالمدينة الجامعية وأول مديري الجامعة هي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.







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