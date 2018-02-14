استفزاز تركيا البحري يدفع اليونان لاستدعاء سفير أنقرة

المواطن- متابعة

بعثت اليونان شكوى رسمية إلى تركيا، أمس الثلاثاء، واستدعت السفير التركي لديها، وذلك بعد تصادم سفينة تركية بسفينة لخفر السواحل اليوناني قبالة جزر صغيرة محل نزاع في بحر إيجه.

وأكد خفر السواحل اليوناني في بيان، أن الحادث وقع في إيميا المعروفة باسم كارداك بالتركية، قرب منتصف ليل الاثنين.

وتابع أن سفينة دورية تركية “قامت ببعض المناورات الخطيرة لتصدم الجانب الأيسر من سفينة خفر السواحل اليوناني التي كانت تقوم بدورية في المنطقة وأصابتها بأضرار”.

ورأت وزارة الخارجية اليونانية في بيان أن “مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تعرض حياة الناس للخطر، هي نتيجة للسلوك التصعيدي والاستفزازي الذي أظهرته تركيا على نحو متزايد في الأيام الأخيرة”.

وتابعت: “على تركيا وقف انتهاك القانون الدولي والتصرفات التي لا تساهم في تطوير علاقات البلدين”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.







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