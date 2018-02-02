استقالة أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة الكويتي

المواطن - متابعة

تقدم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، وأعضاء الاتحاد باستقالتهم من مجلس إدارة الاتحاد، بعد زيارة لجنة من الاتحادين الدولي والآسيوي للقدم للكويت لتشكيل لجنة تسوية بناء على طلب الاتحاد الكويتي.

وكان الشيخ اليوسف قال في تصريحات صحافية أمس: إن تشكيل اللجنة جاء لتحصين قانونية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد اجتماع عقد مع الأندية الرياضية جرى فيه الاستماع إلى وجهة نظرهم؛ بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وأضاف أن اللجنة التي شكلها الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم ستمارس مهامها بدءًا من اليوم لتعديل النظام الأساسي الجديد، وطلب عقد جمعية عمومية والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وذكر أن لجنة التسوية تضم مشعل الربيعة رئيسًا وعضوية كلٍّ من علي مروي ومساعد عجيل ومرزوق العجمي وخالد الجار الله.







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