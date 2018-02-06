استقرار أسعار الذهب بضغط من هبوط أسواق الأسهم

المواطن- متابعة

شهدت أسعار الذهب استقرارًا مع هبوط أسواق الأسهم، وهو ما ساعد المعدن النفيس على التقاط أنفاسه بعد أن مُنِي في الجلسة السابقة بأكبر خسارة ليوم واحد في شهرين.

وانخفض الذهب 1.2% يوم الجمعة الماضية بعد بيانات أقوى من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، وهو ما عزز التوقعات بأن ارتفاعًا في التضخم سيحفز على المزيد من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الدولار قليلًا الاثنين، بينما هبطت أسواق الأسهم في أرجاء العالم، حيث يزيد التضخم المتنامي في الولايات المتحدة من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة مما كان متوقعًا في السابق.

واستقر سعر الذهب في السوق الفورية عند 1334.10 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بينما تراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم إبريل نيسان 0.1% لتبلغ عند التسوية 1336.50 دولار للأونصة.







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