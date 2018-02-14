استقرار أسعار النفط بسبب الدولار

المواطن- متابعة

شهدت أسعار النفط حالة من الاستقرار خلال جلسات التداول أمس الثلاثاء، بعد أن حفز تراجع الدولار على تعافي السوق من خسائرها الأولية التي أثارتها توقعات لوكالة الطاقة الدولية بأن المعروض من الخام سيتجاوز الطلب.

وانخفضت عقود برنت لأقرب استحقاق إلى أدنى مستوى في شهرين في التعاملات المبكرة، لكن خام القياس العالمي أنهى الجلسة مرتفعًا 13 سنتًا، أو 0.2% ليبلغ عند التسوية 62.72 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضةً 10 سنتات، أو 0.2%، إلى 59.19 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، وهو ما شجع المستثمرين على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية مثل النفط.







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