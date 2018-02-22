استقرار أسعار النفط وسط حالة من الترقب

المواطن- متابعة

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، أمس الأربعاء، قبل بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومع استمرار تعافي الدولار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 17 سنتًا، أو 0.3%، لتبلغ عند التسوية 65.42 دولار للبرميل، بعد أن جرى تداولها في نطاق من 64.40 دولار إلى 65.53 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11 سنتًا، أو 0.2%، إلى 61.68 دولار للبرميل، بعد تداولها في نطاق من 60.92 دولار إلى 61.86 دولار.







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