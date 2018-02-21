اشتباكات دامية بين مسلحي القبائل وميليشيا الحوثي في ذمار

المواطن - متابعة

وقعت اشتباكات دامية بين ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، ومسلحي القبائل في مديرية آنس بمحافظة ذمار.

وأعلنت مصادر مطلعة أن الاشتباكات اندلعت بسبب رفض القبائل إقامة الحوثيين معسكر تدريب لميليشياتهم في المنطقة، وفقاً لـ سكاي نيوز عربية.

ميدانياً، انتزع الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، أمس الثلاثاء، مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج جنوب البلاد.

وأحرز الجيش اليمني تقدماً كبيراً باتجاه سوق الخميس غرب مديرية القبيطة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات التي تم دحرها من عدة مواقع، بالتزامن مع قصف جوي لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين.

وذكر مصدر ميداني أن الجيش اليمني سيطر على أغلب المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة موجر وصبيح ووادي الخميس، وسط استمرار المعارك العنيفة باتجاه سوق الخميس.

وخلفت المعارك، بحسب المصدر، مقتل ما لا يقل عن 10 انقلابيين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير طقم قتالي وكمية من الأسلحة والذخائر.







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