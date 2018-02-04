الأحمر يطغى على مؤشر الأسهم السعودية

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 47.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7608.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وسلامة, وتكافل الراجحي, وولاء, وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ميد غلف للتأمين, وجرير, والحمادي, والمستشفى السعودي الألماني, وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 2.17% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وسابك، والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 4.71 نقطة ليقفل عند مستوى 3062.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 994 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 59 ألف سهم تقاسمتها 254 صفقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :