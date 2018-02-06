الأحمر يطغى على مؤشر سوق الأسهم السعودية

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 121.06 نقطة ليقفل عند مستوى 7466.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 221 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 124 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 12 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 167 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, وبترو رابع, وحلواني إخوان, وأسواق عبدالله العثيم, والأهلي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, والأحساء, ومتطورة, والمواساة, وصدق, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.85% و 3.88% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وبترو رابغ، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, ودار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 51.83 نقطة ليقفل عند مستوى 3034.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 101 ألف سهم تقاسمتها 327 صفقة.







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