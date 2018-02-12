الأحوال تقدم خدماتها لمقيمي دار الرعاية الاجتماعية في حائل

المواطن - حائل

قدمت وحدة الأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها لمقيمي دار الرعاية الاجتماعية بالمنطقة، اليوم الاثنين، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي يحرص منسوبو الأحوال المدنية على تقديمها في كافة مناطق المملكة.

واستفاد عدد من مقيمي دار الرعاية الاجتماعية “المسنين”، من تواجد الوحدة المتنقلة؛ إذ أنهوا إجراءات السجل المدني الخاصة بهم بكل يسر وسهولة، من تجديد للهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف، وما دون ذلك من خدمات.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن القطاع يحرص على التنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة في كافة مناطق المملكة، والذين يرغبون في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية، لكافة فئات المجتمع، وسط متابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.







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