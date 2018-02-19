الأحوال تنجز 211.428 عملية في مكاتبها خلال أسبوع

المواطن- الرياض

أنجزت الأحوال المدنية الأسبوع الماضي 211.428 عملية منجزة في كافة المكاتب الرجالية والنسائية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن العمليات تشمل “المواليد، الوفيات، الزواج، الطلاق، إصدار سجل الأسرة وبطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تعديل المهن والمؤهل العلمي والعنوان والاسم ومكان وتاريخ الميلاد، وطباعة شريحة البيانات”.

واختتم الجاسر حديثه أن الزيادة في عدد العمليات يعود إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في نظام المواعيد، إضافة إلى عمل عدد من المكاتب في الفترة المسائية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، في ظل متابعة وحرص دقيقين من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.







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