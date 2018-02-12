الأمير سيف الإسلام يدشن ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر الخميس .. برعاية “المواطن”

المواطن -الرياض

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود، ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر في نسخته الثالثة، الخميس القادم، بمشاركة 75 عارضًا من 30 دولة حول العالم.

وأوضح الأمير سيف الإسلام بن سعود، أن أعمال الملتقى تستمر ثلاثة أيام، في فندق برج رافال كيمبنسكي الرياض، ويأتي الملتقى متناغمًا مع رؤية المملكة 2030 التي صنفت السياحة المحلية كأحد أهم روافد الدخل القومي للسعودية، مبينًا أن دعوة أكثر من 30 دولة للمشاركة في الملتقى يهدف إلى تحفيز صناعة السياحة المحلية.

وأشار سموه إلى أن الملتقى يهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات والتجارب العالمية في جانب السياحة، فيما يركز على بحث سبل تطوير هذه الصناعة، خصوصًا بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018م.

ولفت سمو الأمير سيف الإسلام بن سعود إلى أن الملتقى الذي ستشارك فيه 11 شركة روسية، يستعرض الفرص التي سيتم توفيرها أمام الراغبين في السفر إلى روسيا لمؤازرة الصقور الخضر في المونديال، مضيفًا أنه سيتيح الفرص أمام الشركاء من القطاعين العام والخاص وشركات الطيران وقطاع الفندقة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم المتوقع توفيرها أيام المونديال.

وبين أن أهداف الملتقى لن تقتصر على ذلك فقط بل ستتخطى إلى تقديم نبذة عن الرؤى المستقبلية للسياحة في المملكة، وفِي ظل الدعم الذي تلقاه هذه الصناعة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد- حفظهما الله- التي أولت هذا الجانب اهتمامًا بالغًا عبر وضع برنامج خاص لتطوير السياحة في التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مستشهدًا بالإعلان عن أكبر مدينة ترفيهية ورياضية في العالم (مشروع القدية).

وقدم سمو الأمير سيف الإسلام بن سعود شكره وتقديره لهيئة السياحة والتراث الوطني، ممثلة في رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، على ما توليه من اهتمام بكل ما يدعم السياحة المحلية، داعيًا وسائل الإعلام والمهتمين من القطاعين إلى المشاركة وحضور المؤتمر الصحافي للملتقى، يوم الخميس القادم، الذي سيتم الكشف فيه عن أجندة الملتقى والبرامج المزمع إطلاقها والتعريف بها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :