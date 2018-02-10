الأهلي السعودي يكشف موعد سفره لمواجهة تراكتور

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب النادي الأهلي السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد مغادرته إلى العاصمة العمانية مسقط، استعدادًا لمواجهة فريق تراكتور تبريز الإيراني.

ويُسافر النادي الأهلي السعودي في السادسة مساء غد السبت إلى مسقط، من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، استعدادًا لبدء مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا أمام فريق تراكتور.

وكان النادي الأهلي السعودي قد أعلنت قائمته الآسيوية، مساء أمس الخميس، وجاءت كالتالي: ياسر المسيليم، محمد العويس، باسم العطا الله، راغد النجار، معتز هوساوي، مارك ميليغان، عقيل بلغيث، محمد آل فتيل، أمير كردي، وسعيد المولد.

وشملت قائمة النادي الأهلي السعودي الآسيوية أيضًا كلًّا من: منصور الحربي، حمدان الشمراني، وليد باخشوين، علي الأسمري، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، وكلاوديمير دي سوزا.

وضمت قائمة النادي الأهلي السعودي في البطولة الآسيوية أيضًا كلًّا من: عبدالله مجرشي، مؤمن زكريا، مهند عسيري، عبدالرحمن غريب، صالح العمري، فيتفاتزيدس، علي عواجي، عبدالله حسون، فيصل دارسي، ويوسف الحربي.

وشهدت قائمة النادي الأهلي السعودي غياب نجم الفريق الأول وهدافه، السوري عمر السومة؛ نظرًا لمعاناته من الإصابة، حيث إنه يغيب عن مباريات الراقي منذ فترة وما زال يحتاج لفترة علاج وتأهيل.

يُذكر أن الأندية الإيرانية ستستضيف الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، أما النادي الأهلي السعودي فوقع اختياره على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.







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