الأهلي والفيحاء يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

المواطن – مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو الأهلي والفيحاء هز الشباك طوال أحداث الشوط الأول من المباراة، ولكن لم يستطع أي فريق إحراز هدف التقدم وفض اشتباك التعادل بدون أهداف.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الأهلي على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المرتبة السابعة بـ27 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :