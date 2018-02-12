الأهلي وتراكتور يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حاول لاعبو الفريقين هز الشباك في الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني ولكن لم تنجح محاولات أي من الفريقين ليظل التعادل السلبي هو المخيم على نتيجة اللقاء الآسيوي.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي بقيادة سيرجي ريبروف، بإجراء تبديل مبكر وأخرج اللاعب محمد آل فتيل في الدقيقة السابعة ودخل النجم كلاوديمير دي سوزا بدلًا منه.

وحصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي صالح العمري على بطاقة صفراء في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني.

وتُلعب مباراة الأهلي وتراكتور تبريرز الإيراني الآن على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في تحقيق الفوز على فريق تراكتور تبريز الإيراني من أجل حصد أول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال آسيا وتصدر المجموعة الأولى مبكرًا.

ومن المُقرر أن تستضيف الأندية الإيرانية الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، ووقع اختيار النادي الأهلي السعودي على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا 2018 قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي السعودي في المجموعة الأولى مع أندية تراكتور تبريز الإيراني، الجزيرة الإماراتي والغرافة القطري.







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