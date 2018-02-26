الإحصاء: 53.230 طبيباً و 25.917 طبيبة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، النسخة السادسة عشرة من دليل إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة الذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها.

وتحتوي أدلة المناطق الثلاث عشرة على بيانات ومعلومات لـ 16.263 مسمى سكانيًا ( قرية – مدينة ) تشمل البيانات والمعلومات الجغرافية ، والخدمات التعليمية والصحية ، وبيانات تتعلق بتوفر الخدمات الإدارية والاجتماعية والزراعية والخـدمات العامة ، وتبلغ إجمالي الجداول الرئيسية وفروعها التي يحتويها الدليل 5810 جداول مُفصَّلة .

ويُعدُّ الدليل الذي ساهمتْ في إعداده 27 جهة حكومية أحد أهم المصادر الإحصائية لكافة بيانات مُدن وقُرى المملكة، وتُصدره الهيئة العامة للإحصاء كل ثلاث سنوات بهدفِ توفير بيانات ومعلومات موحدَّة وموثقة توثيقاً رسمياً وعلى درجة عالية من الدقة عن جميع الخدمات المتوفرة في مدن وقرى المملكة بحيث تكون هذه البيانات مرجعاً موحداً لكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها إضافة إلى الباحثين والدارسين، ووسائل الإعلام.

ويحتوي دليل كل منطقة إدارية من المناطق الـ (13) على بيانات ومعلومات جغرافية على مستوى المسمى السكاني (المدينة ، القرية ) وما يتضمنه المسمى من خدمات التعليم العام الحكومي والأهلي بمراحله الثلاث ومدارس تحفيظ القران الكريم ، وخدمات التعليم الجامعي والتعليم الفني والصناعي والزراعي والصحي، والمعاهد العلمية والمهنية والتجارية ، ومعاهد تعليم ذوي الإعاقة ، ومدارس تعليم الكبار و محو الأمية، ورياض الأطفال.

إضافة إلى الخدمات الصحية التي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات الحكومية والأهلية وخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وبيانات المراكز الإدارية(محافظة ،مركز ) ومراكز المرور والشرطة والدفاع المدني ، وإدارات الأحوال المدنية، والجوازات ، والأوقاف ، ومكاتب العمل ، ومراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكتابات العدل ، والمحاكم، والبلديات ، ومكاتب الضمان الاجتماعي ، ومراكز التنمية الاجتماعية ، ومديريات وفروع وزارة الزراعة وفروع ومكاتب صناديق التنمية الزراعية ، والتنمية العقارية، والتنمية الصناعية , والتسليف , وفروع الوزرات والهيئات إضافة إلى الخدمات العامة التي تشمل خدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات، وخدمات البريد والبرق ومكاتب السفر والسياحة والخدمات المصرفية.

وأوضحت الهيئة في إصدارها اليوم أنَّ سنة الإسناد أو المرجعية للبيانات هي السنة المالية 1436هـ /1437هـ (2016م) حيث أظهرت نتائج دليل الخدمات للتعليم العام أنَّ إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاث عشرة للمرحلة الابتدائية الحكومية والأهلية بلغ (14.688) مدرسة والطلبة الذكور (1.457.326) طالبًا والإناث (1.469.797) طالبة في المملكة.

وبالنسبة إلى إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاث عشرة للمرحلة المتوسطة الحكومية والأهلية هو (8.607) مدارس والطلبة الذكور (694.612) طالبًا والإناث (657.043) طالبة في المملكة، وأيضا أن إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاث عشرة للمرحلة الثانوية الحكومية والأهلية بلغ (5.713) مدرسة والطلبة الذكور (647.292) طالبًا والإناث (633.821) طالبة في المملكة.

كما بينت النتائج لدليل الخدمات أنَّ إجمالي عدد الجامعات الحكومية والأهلية على مستوى المناطق الثلاث عشرة قد بلغ (39) جامعة ، والطلبة الذكور (688.644) طالبًا والإناث (752.356) طالبة، وأعضاء هيئة التدريس الذكور (41.954) محاضرًا والإناث (34.037) محاضرة في المملكة. كما بلغ عدد الكليات الحكومية والأهلية على مستوى المناطق الثلاث عشرة قد بلغ (112) كلية والطلبة الذكور (119,251) طالبًا والإناث (35,233) طالبة وأعضاء هيئة التدريس الذكور (6,588) محاضرًا والإناث (2,250) محاضرة في المملكة.

ووفقاً لنتائج الدليل للخدمات الصحية بلغ إجمالي عدد المستشفيات الحكومية والأهلية (469) مستشفى والأسرة (69.450) سريرًا، أمَّا إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية والمستوصفات الأهلية هو (4.808) مراكز رعاية في المملكة، كما بلغ إجمالي عدد الأطباء الذكور بجميع المستشفيات الحكومية والأهلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية والمستوصفات الأهلية (53.230) طبيباً، والإناث (25.917) طبيبة، وأيضاً بلغ عدد أعضاء هيئة التمريض الذكور (30.849) ممرضاً، والإناث (131.896) ممرضة في المملكة. وبالنسبة لإجمالي عدد مراكز الإسعاف والهلال الأحمر بلغ (397) مركزًا وعدد المسعفين بها بلغ (4.850) مسعفًا وعدد سيارات الإسعاف العاملة بها (871) سيارة في المملكة.

من جهة أخرى أتاحت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي عرض بيانات دليل الخدمات من خلال خريطة تفاعلية تواكب أحدث التقنيات في المجال الإحصائي بمجموعة من الأدوات والوظائف وطرق البحث والتحليلات المنطقية على قواعد البيانات ، واستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في الربط بين البيان الإحصائي والإحداثيات الجغرافية للموقع على الخريطة للاستفادة من البعد المكاني كعنصر من عناصر البيان الإحصائي في عمليات البحث والتحليلات المختلفة.

الجدير بالذكر أن دليل إحصاءات الخدمات الحكومية لمدن وقرى المملكة يصدر كل ثلاث سنوات بموجب صدور الأمر السامي الكريم رقم 3/ و / 26301 وتاريخ 30 / 11 / 1401هـ القاضي بأن ترتب الهيئة العامة للإحصاء لإصدار دليل الخدمات بمدن وقرى المملكة العربية السعودية حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة.







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