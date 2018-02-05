الإسكان.. خطة المالية لرفع الناتج المحلي غير النفطي

المواطن- الرياض

شدد وزير المالية، محمد الجدعان، على أن الوزارة تعمل على رفع الناتج المحلي غير النفطي، عبر العمل مع العديد من القطاعات الحكومية في برنامج الإسكان.

وبحسب ما نقل الحساب الرسمي لوزارة المالية بموقع “تويتر” عن الجدعان، يتم العمل مع العديد من القطاعات الحكومية في برنامج الإسكان على رفع الناتج المحلي غير النفطي، الذي سينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.

وأكد وزير المالية، في وقت سابق خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس”، أن اعتماد المملكة على النفط كمصدر محدود للدخل مثّل مشكلة؛ لذا قررت الدولة تنويع مصادر الدخل في عملية إصلاح اقتصادية، تجاوزت الجانب الاقتصادي إلى جوانب أخرى.







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