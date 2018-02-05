الإصابات تضرب ثلاثي النصر

المواطن – مروة نبيل

كشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد السهلاوي، محمد فوزير وعمر هوساي، بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة.

وأكد نادي النصر، عبر “تويتر”، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محمد فوزير، أظهرت معاناته من كدمة خفيفة، ولكنها لن تمنعه من المشاركة في تدريبات الفريق الأول، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها النجم عمر هوساوي، وجود شد عضلي بعضلات الظهر يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة يومين، ثم يعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.

ويُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد السهلاوي، من وجود تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في تدريبات العالمي.







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