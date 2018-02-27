الإصابة تُبعد جهاد الحسين عن التعاون

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، جهاد الحسين.

وأشار حساب نادي التعاون إلى أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها نجم الفريق الأول جهاد الحسين على يد الدكتور سالم الزهراني، أظهرت وجود التهابات في الركبة.

وتابع نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ويحتاج جهاد الحسين لفترة علاج طبيعي وبرنامج تقوية يمتد لأسبوعين.. دعواتنا للاعب بالسلامة الدائمة والعودة سريعًا للملاعب”.

ويُقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون جهاد الحسين مستوى مميزًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ9 أهداف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.







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