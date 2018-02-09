الإطاحة بـ30 وافدًا مخالفًا بالرياض

المواطن - واس

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة شرطتي الفيصلية والخالدية ‏وبلدية البطحاء، حملة تفتيشية على عدة مواقع في الصناعية القديمة (طريق الخرج) وحي الخالدية، استهدفت ورش السيارات والمطاعم؛ للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل، أسفرت عن القبض على 30 وافدًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وإحالتهم لإدارة الوافدين لإنهاء إجراءات ترحيلهم.

من جهة أخرى أشار مدير عام فرع الوزارة، يوسف بن مسفر السيالي، إلى أن أحد أصحاب العمل وضع مبلغًا ماليًّا بين أوراق تراخيص المحل كرشوة لأحد المفتشين الميدانيين للتغاضي عن ترحيل الوافد المخالف لنظام الإقامة والعمل، فحرر المفتش محضرًا بالواقعة وسلم المتورط وصاحب العمل للجهات الأمنية؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم ومحاسبتهم وفق النظام.

وشدد السيالي على عدم التهاون في تطبيق الجزاءات الواردة في لوائح العقوبات بحق المخالفين لقرارات الوزارة وأنظمتها.







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