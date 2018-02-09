الإطاحة بـ4 وافدين اعتدوا على مقيم وخطفوه بالرياض

المواطن - الرياض

قادت تحريات شرطة الرياض إلى الإطاحة بـ٤ مخالفين، تهجموا على مقيم بعد إركابه بالقوة إثر خلاف مالي.

وعلى ضوء ما ورد لشرطة محافظة شقراء عن تعرض وافد بنجلاديشي الجنسية للاعتداء بالضرب والإركاب بالقوة من قبل أربعة أشخاص من بني جلدته إثر خلاف مالي بينهم، فقد كثفت إدارة التحريات والبحث الجنائي جهودها، وتمكنت من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وجميعهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل.

وأفادت شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

ولا تزال الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض تواصل جهودها في كشف غموض القضايا والإطاحة بالمطلوبين والمشبوهين، لاسيما المخالفين عطفًا على جهودها المتواصلة في رصدهم ومتابعتهم منذ انطلاق حملة “وطن بلا مخالف” التي لا تزال مستمرة حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.