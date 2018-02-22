الإطاحة بلص سرقة السيارات بالجوف.. اعترف بجريمته

المواطن - الجوف

ضبطت شرطة منطقة الجوف، اليوم الخميس، مواطناً امتهن سرقة سيارات المواطنين، وبيعها كقطع غيار .

وصرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن شرطة محافظة القريات تلقت عدة بلاغات من مواطنين عن تعرُّض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ولا يتهمون أحداً بذلك.

وتابع النومس أنه على الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج عنها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، وقد أقر بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وأضاف أن شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.







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