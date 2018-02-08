الإندبندنت البريطانية : إصلاحات محمد بن سلمان جاءت في الوقت المناسب بعد طول انتظار

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن هناك حالة تأييد شعبي وإجماع على دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في النهوض بالبلاد بشكل واضح، مشيرة إلى أن تلك الحالة يمكن لمسها عن طريق الحديث مع أي شاب داخل المملكة بشكل عشوائي ودون اختيار أو توجه.

وقالت الصحيفة البريطانية، في سياق تقريرها، إن التأييد الشعبي الكاسح لولي العهد يأتي في الأساس من القناعة بأهمية تلك الإصلاحات التي يقوم بها محمد بن سلمان في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يري الشباب أن بلاده كانت في حاجة إليه منذ زمن طويل، لافتة إلى أن ولي العهد جاء في الوقت المناسب لتطوير المملكة.

وأشارت إلى أن الأجيال الشابة ترى صعود ولي العهد علامة على أن الأمور في المملكة المحافِظة تتغير، كما أن هذه الإصلاحات تتم بسرعة أكبر مما كان يمكن أن يتصوره العالم، كما أن تلك الإجراءات تبدو الأكثر جرأة منذ بضع سنوات.

وفي هذا السياق، اهتمت الصحيفة البريطانية بلمس هذا الشعور لدى الشباب السعودي، حيث قال يوسف الحلو، البالغ من العمر 25 عاماً من جدة، لـ “الإندبندنت”: “إن هذا البلد يحتاج إلى شخص مثله “.

وأوضحت أن أفكاره ذات شعبية كبيرة، مؤكدة أن الشباب في المملكة بحاجة للحريات والإنترنت والهواتف الذكية والارتباط بشكل أكبر بالتكنولوجيا ووسائلها المتنوعة.

وقال دانييل بيمان، وهو زميل بارز في مركز سياسة الشرق الأوسط في واشنطن: “محمد بن سلمان يعي تماماً مدى اشتياق الشباب السعودي لتلك الإصلاحات، بعد عقود طويلة من الاحتياج لها”.







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