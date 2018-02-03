الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على هذه المناطق

المواطن - الرياض

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرُّض العديد من المناطق لحالة من التقلبات الجوية، شملت كلًّا من الرياض، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، تستمر حتى مساء اليوم السبت.

ولفت الإنذار المبكر، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إلى تكوُّن تشكيلات من الأتربة والغبار على الرياض بداية من التاسعة والنصف صباحًا وتتواصل إلى السابعة من مساء اليوم تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وفي عسير نبه الإنذار المبكر إلى تكوُّن سحب رعدية تبدأ 11 صباحًا وتنتهي الثامنة من مساء اليوم يصحبها تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وفي المنطقة الشرقية فقد صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت التاسعة والنصف صباحًا وتتواصل إلى السابعة من مساء اليوم مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية.

أما في المدينة المنورة فتشهد المنطقة منذ التاسعة والنصف صباحًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تستمر إلى السابعة من مساء اليوم، مع نشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 40 كم/ س؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم.







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