الإنذار المبكر: سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة

المواطن- المدينة المنورة

حذَّر النظام الآلي للإنذار المبكر، من سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية التي قد تصل أقل من 2 كلم على المدينة المنورة.

وأكد الإنذار المكبر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة بدأت منذ الساعة الواحدة صباح اليوم السبت، وتنتهي في الخامسة صباحًا.

وفي وقتٍ سابقٍ، حذَّر الإنذار المبكر من حالة ضبابية على منطقة الحدود الشمالية تشمل محافظة عرعر والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.







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