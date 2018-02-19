الإنذار المبكر لأهالي الرياض: الغبار مستمر

المواطن- الرياض

حذر الجهاز الآلي للإنذار المبكر، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يبدأ صباح يوم غد الثلاثاء.

ولفت الإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، إلى أن هذا يأتي مع استمرار انخفاض الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، والجوف، والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة حائل.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.







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