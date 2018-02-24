الإنذار المبكر مُحذرًا أهالي المدينة: أمطار غزيرة ورياح حتى السابعة

المواطن- المدينة المنورة

حذَّر النظام الآلي للإنذار المبكر، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة.

وأكد الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة ستستمر حتى السابعة مساءً اليوم السبت.

ولفت إلى أن المناطق الأكثر تأثراً بالحالة هي المفرحات والمندسة والأجزاء المجاورة لهما وتتجه شرقاً.

وقبل قليل، حذَّر الإنذار المبكر من طقس غير مستقر على عدد من مناطق المملكة.

وقال الإنذار المبكر: إن مناطق جدة والرياض والمنطقة الشرقية والقصيم ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت في تمام الساعة 12:15 ظهراً وتنتهي في مواعيد مختلفة اليوم السبت.

كما توقع الإنذار المبكر استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع يتخللها سحب رعدية ممطرة في عدد من المناطق.







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