الإنذار المبكر يحدد موعد انتهاء موجة الغبار وتحسن طقس الرياض

المواطن - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انتهاء موجة الغبار على بعض محافظات منطقة الرياض خلال فترة المساء، متوقعا تحسن طقس الرياض خلال ساعات.

ولفت الإنذار المبكر إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحجب الرؤية الأفقية على مسافة تصل لأقل من (1) كم على مناطق حوطة بني تميم، والأفلاج – وليلى، بالرياض، والمحافظات المجاورة لهما حيث تمتد إلى السليل ووادي الدواسر.

وأوضح الإنذار المبكر أن موجة الغبار من المتوقع أن تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

ويشهد طقس الرياض منذ يوم أمس موجة من الغبار والتقلبات الجوية تسببت في تعليق الدراسة في العديد من الإدارات التعليمية لحماية الطلاب من التأثير الضار للأتربة والغبار.







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