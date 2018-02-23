الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر عدداً من القرارات المهمة

المواطن - الرياض

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من القرارات، حيث قرر قبول اعتذار عبدالإله مؤمنة وتعيين لؤي السبيعي بديلاً له كأمين عام للاتحاد ورئيساً للجنة المسابقات، كما قرر السماح بدخول العائلات لمدرجات المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والبداية السبت المقبل في مدينة.

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد السعودي محمد الشيخ عبر برنامج “أكشن يا دوري” التلفزيوني عن قرار الاتحاد رفع عدد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 نادياً.

وأضاف الشيخ أنه تقرر اعتماد 16 نادياً بدوري المحترفين للموسم القادم على أن يكون صعود الأول والثاني من دوري الدرجة الأولى والملحق سيكون بين صاحب المركز الثالث والرابع والمركز 13 و14 من دوري المحترفين.

كما تقرر زيادة أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى إلى 20 فريقاً وزيادة أندية الدرجة الثانية 24 فريقاً.

وكشف الشيخ عن تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال كجائزة بطل دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل، مبيناً أنه تقرر هبوط 3 أندية من الدوري السعودي للمحترفين بدءاً من الموسم المقبل، وصعود 3 أندية من دوري الأولى محلهم.







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