الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعلن عن شروط عضويته

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، شروط الحصول على عضويته، مؤكدًا أن التسجيل يتم عبر موقع الإلكتروني.

وجاءت شروط عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك المقيمون الذين يزاولون مهنة الإعلام في المملكة، بحيث يعاملون معاملة العضو المنتسب. أن يكون ممارسًا في مجال الإعلام الرياضي بصورة نظامية. أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يُعادلها ويستثنى من ذلك؛ من لديه خبرة لا تقل عن 10 أعوام من العمل في الإعلام الرياضي ولا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة، أو اللاعبون والمدربون العاملون في مجال الإعلام. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بآداب المهنة. ألا يقل عمره عن 22 عامًا. أن يُسدد رسوم العضوية المعتمدة.

وأوضح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في تغريدة أخرى، أن مجلس الإدارة قرر إعفاء الراغبين بالانضمام لعضوية الاتحاد من رسوم العضوية للسنة الأولى 2018.







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