الاتحاد السعودي يفشل في الوصول للمربع الذهبي بتعادل مع القادسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتحاد السعودي والقادسية التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت المباراة بشكل سريع في ظل رغبة لاعبي الاتحاد السعودي بتحقيق الفوز، وتصدى حارس القادسية فيصل مسرحي لتسديدة خطيرة من اللاعب أحمد عسيري في الدقيقة الرابعة من أحداث الشوط الأول.

وأهدر لاعب الاتحاد السعودي أحمد العكايشي انفرادًا تامًا أمام مرمى القادسية في الدقيقة 22، قبل أن يتصدى حارس العميد عساف القرني لتسديدة قوية من فتاو في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية أحداث الشوط الثاني تألق حارس الاتحاد السعودي وتصدى لتسديدة بيسمارك فيريرا، وواصل عساف القرني تميزه أمام القادسية ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه بعد تصديه لأكثر من هجمة خطيرة.

وكان يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في تحقيق الفوز الأول على الاتحاد السعودي في منافسات دوري المحترفين السعودي في لقاء الجولة الـ21، ولكنهم فشلوا في ذلك ليُصبح هذا التعادل السادس بين الفريقين.

وفشل لاعبو الاتحاد السعودي في استغلال خسارة الفيصلي أمام الأهلي أمس، وتحقيق الفوز على القادسية من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، ليكتفوا بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي رصيده لـ29 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين فيما وصل رصيد القادسية لـ18 نقطة في المركز الـ12.







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