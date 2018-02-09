الاتحاد السعودي يواصل ملاحقة الهلال والنصر في ادعم ناديك

المواطن - مروة نبيل

واصلت جماهير الاتحاد السعودي دعم فريقها بقوة في حملة ادعم ناديك التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، لتحتل المركز الثالث في المبادرة.

ولا يقتصر دعم جماهير الاتحاد السعودي على حملة ادعم ناديك فقط، بل إن مُحبي وعُشاق النادي دائمًا ما يدعمون العميد في جميع المباريات سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُعتبر جماهير الاتحاد السعودي الأكثر حضورًا بشكل عام في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ودائمًا ما تحضر بأعداد كبيرة في مباريات العميد المهمة من أجل دعم اللاعبين ومؤازرتهم من المدرجات.

ويحتل الاتحاد السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، ولكن الجماهير لم تخذله في الحضور.

وفي حملة ادعم ناديك حافظ نادي الهلال على الصدارة بـ45.951، يليه النصر بـ38.903، ثم الاتحاد السعودي بـ32.626، وبفارق كبير يأتي النادي الأهلي في المركز الرابع بالمبادرة بـ15.209، وذلك وفقًا لترتيب أعداد المشتركين الذي نشره آل الشيخ على “تويتر”.

وبفارق كبير عن رباعي المقدمة الهلال والنصر بجانب الاتحاد السعودي والأهلي جاء نادي الشباب في المركز الخامس بحملة ادعم ناديك بـ3.179، وحل نادي الاتفاق سادسًا بـ1.602، ثم أحد بـ967، يليه التعاون بـ747.

وجاء نادي الرائد في المركز التاسع بحملة ادعم ناديك بـ664، ثم الباطن بـ453، يليه الفتح بـ402، ثم الفيصلي بـ370، والفيحاء بـ364، وتذيل الترتيب فريق القادسية بـ227.







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