الاتحاد السعودي يُحفز اللاعبين والجمهور بهذه الطريقة‎

المواطن - مروة نبيل

حفز الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللاعبين والجماهير في المسابقات المحلية بطريقته الخاصة، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اعتماده رسميًا إطلاق جوائز الموسم الرياضي.

وأسند الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اللجنة الفنية في الاتحاد وضع الشروط الخاصة بالجوائز ومعايير الفوز بها، كما قرر إقامة حفل لتوزيع الجوائز في نهاية الموسم، حيث سيتم تحديد موعده قبل انتهاء الموسم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، أن إطلاق جوائز الموسم الرياضي يأتي رغبة من الاتحاد في رفع مستوى التنافس، ولخلق مزيد من الدافعية للظهور بأفضل المستويات والنتائج، خاصة في هذه المرحلة التي يدخل فيها الموسم مراحه الأخيرة.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ما تشهده مسابقة الدوري في الوقت الراهن من ارتفاع في وتيرة المنافسة إلى جانب ترقب المتابعين لما ستؤول إليه النتائج في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين سيرفع من مستوى المنافسة لدى الجميع للفوز بالجوائز، وهو ما سيُعزز من تحقيق الأهداف التي أقرت على ضوئها.

وتشتمل جوائز الموسم الرياضي على كل من جائزة أفضل حارس، أفضل قلب دفاع، أفضل ظهير، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب واعد، هداف الدوري، أفضل مدرب، الفريق المثالي وأفضل جمهور.







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