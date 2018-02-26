الاتحاد يهنئ الأسطورة محمد نور

المواطن - مروة نبيل

هنأ نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أسطورة العميد والمنتخب السعودي محمد نور بمناسبة عيد ميلاده الـ40.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، تصميم يحمل صور عديدة لنجم الفريق السابق ورقم 40، وعلق على الصورة قائلًا: “كل عام والأسطورة محمد نور بكل خير”.

وحرص حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللغة العربية على “تويتر”، على تهنئة الأسطورة محمد نور بمناسبة عيد ميلاده الـ40، عبر رسالة على موقع التدوينات القصيرة.

وكتب حساب “فيفا” باللغة العربية: “تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة خط وسط المنتخب السعودي ونادي الاتحاد محمد نور. الذي يتم عامه الـ40 اليوم”.

ويُعد الأسطورة محمد نور أحد أبرز لاعبي كرة القدم السعودية ونادي الاتحاد، وحصل على العديد من البطولات المحلية والقارية مع العميد، كما شارك في كأس العالم مع الأخضر.

ولعب الأسطورة محمد نور مع المنتخب السعودي في كأس العالم عامي 2002 و2006، وتوج مع نادي الاتحاد ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1999، ودوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وشارك معه في كأس العالم للأندية عام 2005.









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