الاتفاق يعين إياد القبشي مديرًا لمتجر النادي

المواطن - محمد سمعة

عين نادي الاتفاق السعودي إياد القبشي مديرًا لمتجر النادي اليوم الثلاثاء.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن إدارة النادي استقرت على تعيين إياد القبشي مديرًا لمتجر النادي خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى نجح الاتفاق في الفوز على فريق الفتح بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتواجد الاتفاق حاليًا في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة بعد فوزه الأخير على نادي الفتح.

ويأمل الاتفاق في أن يحقق نتائج إيجابية في مباريات الدوري السعودي من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى خلال الفترة المقبلة.







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