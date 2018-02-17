الاثنين.. انطلاق ملتقى مستقبل التوحدي في الرياض وهذه أهدافه

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية أسر التوحد الخيرية عن انطلاق ملتقى بعنوان “مستقبل التوحدي” وذلك يوم الاثنين المقبل، في فندق الفور سيزون بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة المشاكل وإيجاد الحلول لمصابي اضطراب التوحد في المملكة العربية السعودية، وكيفية إيجاد بيئة مناسبة لهم في المجتمع.

يحضر الملتقى عدد من المختصين في هذا المجال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المدعوين من المسؤولين لدى الجهات الحكومية والإعلاميين.

كما يشارك عدد من أسر مصابي اضطراب التوحد وذلك من خلال إيضاح تجربتهم وتطلعاتهم لتقديم أفضل الخدمات لأبنائهم.

ومن المقرر أن تبرز الجمعية نشاطاتها وإنجازاتها من خلال فيلم وثائقي يعرض ما قامت به الجمعية من إنجازات وخطط مستقبلية، ثم بعد ذلك كلمة سمو الأميرة سميرة آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية، ثم الجلسة الحوارية للدكتور صالح الصالحي استشاري النمو والسلوك عند الأطفال ورئيس وحدة النمو والسلوك بمدينة الملك فهد الطبية يديرها الكاتب الصحفي حماد السهلي، ويشارك فيها عدد من الحضور والإعلاميين.

وفي نهاية الملتقى سوف يتم تكريم عدد كبير من المشاركين والمتطوعين والمساهمين في نجاح هذا الملتقى.







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