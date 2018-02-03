الاشتباه يقود لضبط متغيب وعاقٍ أهله في السليمانية

المواطن - سعيد آل هطلاء - تبوك

قبضت الجهات الأمنية في تبوك على شاب تغيب عن المنزل وعاق لوالده، وذلك بعد الاشتباه به في مركز شرطة السليمانية.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد بن أحمد الغبان، أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة السليمانية بتبوك من قبل أحد المقيمين من جنسية عربية مفيدًا بتغيب ابنه عن المنزل وعقوقه.

وتابع الغبان أن أحد الأشخاص حضر إلى مبنى مديرية شرطة المنطقة حاملًا معه 3 حقائب، وبالاشتباه به تم التعامل معه حسب مقتضيات الموقف والقبض عليه دون حدوث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، حيث اتضح أنه هو الشخص المتغيب عن والده.

ولفت إلى أن الشاب يبلغ من العمر 24 عامًا، وبتفتيشه وتفتيش الحقائب التي معه لم يتضح وجود أيٍّ من الممنوعات أو المحظورات، وقد تبين من واقع التحقيقات الأولية أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وليس لديه أي دوافع إجرامية، حيث تم إيقافه ولا تزال التحقيقات جارية.







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