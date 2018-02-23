الاقتصادية تتحدى متحدث التعليم بتسجيل صوتي حول الـ7 مليار ريال

المواطن - الرياض

ردت صحيفة الاقتصادية على بيان متحدث التعليم، مبارك العصيمي، والذي أكد فيه أن الصحيفة أخطأت في نقل الرقم الخاص بقيمة فواتير الكهرباء السنوية في مؤسسات ومدارس الوزارة بمقطع صوتي يؤكد صحة ما نشرته.

وكانت الصحيفة نشرت في وقت سابق أن قيمة الفاتورة السنوية للوزارة ومدارسها بلغت 7.2 مليار ريال، وهو ما نفاه العصيمي، مؤكدًا أن الرقم لا يتجاوز 250 مليون ريال.

وبالرغم من الفارق الكبير بين الرقمين حاول العصيمي أن يجد مبررًا لوجود هذا الرقم الكبير في خبر الصحيفة، حيث قال: إن أحد المسؤولين صرح في وقت سابق أن إجمالي الاستهلاك 7 مليار كيلوات سنويًّا وربما التبس الأمر على الصحيفة، وهو الأمر الذي نفته الصحيفة بهذا المقطع الصوتي.

الاقتصادية تبث تسجيلا يؤكد صحة ما نشرته عن فاتورة الكهرباء لمنشآت التعليم إلا أن ما يؤسف له خروج متحدث الوزارة نافيا صحة ما نشر الأمر الذي أضطرنا لبث التسجيل لقطع الطريق على أي اتهامات أو تساؤلات في غير محلها pic.twitter.com/LOeRHfV7Ij — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) February 23, 2018







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