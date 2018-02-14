الانضباط تُغرم النصر والهلال والتعاون لهذه الأسباب

المواطن – مروة نبيل

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية النصر والهلال والتعاون؛ بسبب مبارياتهم ضمن منافسات الجولة الـ21 في الدوري السعودي للمحترفين.

وألزمت اللجنة مسؤول الاستثمار بنادي النصر، فراج الشمري، بدفع غرامة 20 ألف ريال، لدخوله مع الجهاز الإداري والفني للمضمار رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأعلنت اللجنة عن تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال، لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء في ديربي الرياض، وألزمت مدرب الهلال رامون دياز، بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال؛ لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام العالمي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، إلزام محرر الفيديو التقني بنادي التعاون جواو بينيدو بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ نظرًا لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام أحد.







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