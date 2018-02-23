الباطن عُقدة النصر في الدوري والكأس

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بات عُقدة النصر سواء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بنظيره النصر في 4 مواجهات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة فيها للفريق السماوي.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تحقيق الفوز على نظيره النصر بمباراتين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفاز العالمي في لقاء، وتعادل الفريقان في مواجهة وحيدة.

وتبادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ونظيره النصر الفوز في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق في لقاء الدور الأول هذا الموسم، قبل أن يفوز الباطن على العالمي في الدور الثاني بثلاثية نظيفة.

وشهدت مباريات الباطن والنصر في الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 16 هدفًا، حيث أحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالفريق السماوي 8 أهداف، وهز العالمي شباكهم بـ8 أهداف أيضًا؛ ما يُظهر الندية الشديدة بين الفريقين.

وامتد تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على نظيره النصر ليشمل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح الفريق السماوي في إقصاء العالمي من دور الـ8 للمسابقة المحلية بالفوز عليه بهدف نظيف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الباطن في مباراة سابقة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهز شباك الفريق السماوي بهدف وحيد أيضًا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف نظيف من الباطن سجله المتألق جوناثان بينتيس، في الدقيقة 18 من أحداث المباراة، ليتأهل الفريق السماوي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه ويُصبح عُقدة العالمي.







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