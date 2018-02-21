البرلمان العربي: ما يحدث في الغوطة الشرقية جريمة بشعة

المواطن - متابعة

ندد د.مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة، اليوم الأربعاء، بالقصف الوحشي المستمر الذي تتعرض له الغوطة الشرقية السورية منذ عدة أيام، وما خلفه من مقتل وإصابة مئات المدنيين بالإضافة لاستهداف وقصف المستشفيات والمنشآت المدنية.

وأكد السلمي أن ما يحدث في الغوطة الشرقية جريمة بشعة ولا يمكن تبريرها، وهي مُدانة بشدة وتتنافى مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الفاعلة في النظام الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة البشعة التي تحدث أمام مرأى ومسمع العالم.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لحماية المدنيين السوريين من القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره الحقيقي والإنساني لوقف هذه الجرائم المستمرة، داعياً لوقف فوري لإطلاق النار وتقديم المسؤولين عن قتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية لمحكمة الجنايات الدولية.







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