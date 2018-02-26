البنيان مستشارًا برتبة فريق أول.. خطوة احترافية دولية لتولي إنشاء وإدارة مكتب القائد الأعلى للقوات العسكرية

المواطن - محمد عامر

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتعيين عبدالرحمن بن صالح البنيان مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن. بعد أن صدر الأمر الملكي بإنهاء خدمته من رئاسة هيئة الأركان العامة بإحالته على التقاعد.

ويعتبر تعيين الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان مستشارًا بالديوان الملكي ومستشارًا للملك للشؤون العسكرية خدمة للتوجهات العليا لتطوير القطاعات العسكرية كافة بما في ذلك وزارة الدفاع؛ لكون الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية. فضلًا عن ربطه بالديوان الملكي لخدمة هدف تطوير مفهوم الديوان من الناحية العسكرية أيضًا.

وعلى إثر هذا التعيين سيتم إنشاء مكتب القائد الأعلى للقوات العسكرية بإدارة البنيان، حيث سيكون له فريق كامل يعمل باحترافية عالية، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

ويعد مكتب القائد الأعلى للقوات العسكرية هو أحد منجزات لجنة تطوير وزارة الدفاع ودليل اهتمام القيادة بتطوير كافة القطاعات العسكرية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر موافقته على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني.

وتتركز خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع المعدة على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما ستسفر عنه من حوكمة فعالة، فضلًا عن التأكيد على أهدافها الرئيسية الخمسة، من “تحقيقها للتفوق والتميز العملياتي المشترك”، و”تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع”، و”تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات”، و”تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري”، و”تحديث منظومة الأسلحة”.







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