البورصة المصرية تربح 33.6 مليار جنيه خلال يناير

المواطن- واس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يناير الحالي، مكاسب بلغت 33.6 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 858.5 مليار جنيه مقابل 824.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بارتفاع تبلغ نسبته 4.1%.

وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي أصدرته اليوم، أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفع بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.15% ليبلغ مستوى 15042 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 4.26 في المائة ليبلغ مستوى 863 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 3.56 في المائة ليبلغ مستوى 2042 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الشهر ارتفعت لتبلغ نحو 31.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.494 مليون ورقة منفذة على 585 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.9 مليار جنيه وكمية تداول 4.597 مليون ورقة منفذة على 540 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

وأفاد التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 69.97% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.52 في المائة والعرب على 9.51%، موضحًا أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 3.885 مليار خلال يناير، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.69 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.







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