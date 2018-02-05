البياري عن اتفاقية الناقل الجديد: نقطة تحول تاريخية

المواطن – مروة نبيل

وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، الدكتور خالد البياري، اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية التي تم توقيعها، اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، بنقطة التحول التاريخية.

وكتب البياري عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “كل الشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ؛ على تشريفه الليلة حفل توقيع اتفاقية حقوق النقل التلفزيوني والرعايات التسويقية بين الناقل الجديد شركة الاتصالات السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “هذه الاتفاقية نقطة تحول تاريخية يلتقي فيها قطاعي الاتصالات والإعلام الرياضي من خلال عقد هو الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يشمل الحقوق الحصرية للنقل بجميع أنواعه للبطولات السعودية ورعاية مختلف بطولات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرعاية التقنية لمختلف نشاطات الهيئة العامة للرياضة”.

ووصلت قيمة عقد الناقل 6 مليار و600 مليون ريال لمدة 10 سنوات، ويشمل كل منافسات وبطولات كرة القدم السعودية، ليُصبح هذا العقد أكبر تعاقد للرعاية في الشرق الأوسط، وتبلغ قيمته المالية ثلاثة أضعاف العقد السابق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :