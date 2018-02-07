التاريخ يُنصف الأهلي أمام الفيصلي

المواطن – مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الفيصلي، مساء غد الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقابل الفريقان في 15 لقاء من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فاز النادي الأهلي في 11 مباراة، وتفوق الفيصلي على الراقي في مواجهة وحيدة، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

وشهدت مباريات الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 50 هدفًا، 35 هدف أحرزهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، واهتُزت شباكه بـ15 هدفًا فقط.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المرتبة الرابعة بـ30 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :