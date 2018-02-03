التجارة والعدل تطلقان خدمة توثيق عقود الشركات إلكترونيًّا

المواطن - واس

أطلقت وزارتا “التجارة” و”العدل” خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، التي تمكن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونيًّا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.

ويأتي هذا التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري وأحد مخرجات لجنة التيسير التي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آليًّا وبشكل أسرع بما يسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.

وأوضحت “التجارة” و”العدل” أن خطوة توثيق العقود تتم بالتكامل بين عدة أنظمة تقنية التي من أهمها نظام السجل التجاري، ونظام الشركات ونظام الموثقين ونظام “أبشر” وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام “أبشر” ليتم توثيق عقود تأسيس الشركات عبر إجراءات إلكترونية وبكل يسر وسهولة.

وتؤكد “التجارة” و “العدل” سعيهما الحثيث لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار؛ الأمر الذي يؤثر إيجابًا على أعمال المستثمرين بشكل عام في المملكة، ما يحقق ما تطمح إليه رؤية المملكة 2030، كما تدعو الأفراد والشركات الراغبة في بدء أعمالهم التجارية بالاستفادة من خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات وذلك بالدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة (هنا) أو من خلال منصة مراس (هنا).

يُذكر أن خدمة توثيق عقود تأسيس الشركات كانت تستوجب زيارة كاتب العدل من قِبل الشركاء لإتمام إجراءات التوثيق.







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